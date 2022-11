Cecchi Paone: “Con Simone sesso 5 volte a settimana, a letto lo chiamo ‘bionda’”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini non si nascondono più. È infatti ormai di dominio pubblico la storia d’amore tra il giornalista e il compagno 23enne. I due sono usciti allo scoperto questa estate, quando il settimanale Chi li ha fotografati insieme. Qualche settimana fa, a distanza di qualche mese, il giovane ha svelato la sua identità tramite una intervista televisiva a Le Iene che, come spesso accade, non hanno mancato domane piccanti.

“Cinque volte a settimana con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo “, esordisce Cecchi Paone commentando la frequenza dei rapporti sessuali col compagno. Poi garantisce: “Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita”. Alla domanda specifica su quale parte del corpo preferissero l’uno dell’altro, il giornalista risponde: “Il cu*o”. Simone, invece, dice di preferire “le gambe”. Più esplicito quando gli viene chiesto delle misure del compagno: “È lungo una media normale”. Infine, il conduttore chiude: “Durante il sesso? Lo chiamo ‘bionda’”.