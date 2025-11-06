PUBBLICITÀ

Operazione a tenaglia della Polizia di Stato nel cuore di Torre Annunziata. Un giovane spacciatore, un appartamento trasformato in deposito e il fiuto infallibile di “Evan”, il cane antidroga: sono gli ingredienti del blitz che ieri pomeriggio ha portato all’arresto di un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’azione, condotta dagli agenti del Commissariato locale con il supporto della Squadra Cinofili della Questura, rientra nei servizi straordinari predisposti dal Questore di Napoli per colpire il narcotraffico.

Centrale dello spaccio in casa a Torre Annunziata, arrestato pusher 24enne

Il doppio filo delle indagini ha portato anche alla denuncia di un 50enne torrese e di una 20enne di Pompei, nello stesso contesto operativo.

Il focus dell’operazione si è concentrato su due appartamenti nel Parco Penniniello. È qui che “Evan”, il pastore belga delle unità cinofile, ha dato prova del suo istinto, individuando un nascondiglio ben celato.

All’interno, gli agenti hanno scoperto il bottino: 8 panetti di marijuana del peso complessivo di circa 350 grammi, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per dosare e confezionare la droga.

Ma le prove contro il 24enne non finiscono qui. Addosso a lui, la Polizia ha trovato 280 euro in banconote di piccolo taglio, l’incasso fresco dell’attività di spaccio, secondo gli investigatori. Elementi che, sommati alla droga e al materiale per il confezionamento, hanno portato al suo immediato arresto per detenzione ai fini di spaccio.