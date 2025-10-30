PUBBLICITÀ

Sono ore di angoscia e preoccupazione a Cercola, nella provincia di Napoli, per le sorti di Miriam Cozzolino, ragazzina di 16 anni della quale non si hanno notizie da ieri, mercoledì 29 ottobre. Stando a quanto riferito dalla famiglia, l’ultima volta che è stata avvistata, la 16enne indossava un pigiama.

I parenti della giovane, preoccupati per l’assenza di notizie, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso per rintracciarla. L’ultimo segnale del cellulare di Miriam Cozzolino sarebbe arrivato da Mondragone, nella provincia di Caserta.

PUBBLICITÀ

Ansia a Cercola per Miriam, della 16enne non si hanno notizie da più di un giorno

Non solo le forze dell’ordine. Dopo gli appelli condivisi dalla famiglia, anche i social network si sono attivati nel tentativo di rintracciare la 16enne. Post, descrizioni e fotografie di Miriam Cozzolino sono state diffuse sul web.

Agli appelli si è unito anche il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una foto della ragazza e ha scritto: “Ragazza di Cercola scomparsa, aiutateci a ritrovarla. Si chiama Miriam Cozzolino, ha 16 anni ed è di Cercola. Ieri, 29 ottobre, è scomparsa. L’ultima volta che è stata vista, indossava un pigiama. L’ultimo segnale del suo cellulare arrivava dalla zona di Mondragone. La famiglia è molto preoccupata perché non ha più sue notizie e chiede, a chiunque dovesse vederla, di fermarla e di avvertire le forze dell’ordine. Dateci una mano a far girare l’appello! Grazie”.