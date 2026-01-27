“Certi amori non finiscono…”: Lorenzo Insigne torna al Pescara, trovato l’accordo

PUBBLICITÀ

Dopo settimane di voci che lo accostavano anche al Napoli e ad altri club di Serie A, Lorenzo Insigne ha preso una decisione a sorpresa: ripartirà da Pescara. Un ritorno carico di significato, visto che proprio in Abruzzo l’attaccante aveva vissuto una delle stagioni più esaltanti della sua carriera, quella 2011/2012 culminata con la storica promozione in Serie A sotto la guida di Zdenek Zeman.

Rimasto svincolato per diversi mesi dopo la fine dell’esperienza al Toronto, Insigne sembrava destinato a un immediato rientro nella massima serie. Nelle ultime ore, però, si è fatto concreto l’interesse del Pescara, fanalino di coda del campionato cadetto, con il direttore sportivo Pasquale Foggia che – secondo quanto riportato da TMW – avrebbe raggiunto l’intesa per riportare il giocatore in biancazzurro.

