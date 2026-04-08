Mathias muore a 12 anni dopo l’incidente, la famiglia dona gli organi

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E’ morto dopo 4 giorni di agonia Mathias Tonti. Il 12enne di Cesena rimasto vittima di un drammatico incidente sulla neve in Trentino. Il ragazzino era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento da venerdì 3 aprile, quando era caduto sulle piste di San Martino di Castrozza dopo aver perso il controllo degli sci. A dare il doloroso annuncio è stato papà Alberto Tonti: “Con immenso dolore comunichiamo che oggi, 7 aprile alle 8.30, Mathias ci ha lasciati“.

“Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta“. La famiglia ha voluto ringraziare i soccorritori e il reparto di Neurochirurgia per l’umanità dimostrata, annunciando una decisione eroica: “Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi”.

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