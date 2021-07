Nella lotteria messicana si vince la casa del Chapo, completa di tunnel e jacuzzi

La lotteria nazionale in Messico inserisce tra i premi una delle case di Joaquín Guzmán, detto El Chapo. Si tratta del re dei narcos detenuto, ora, in carcere negli Stati Uniti. Da questa abitazione riuscì a scappare con una delle sue fughe da film. Con un biglietto da dieci euro, 250 pesos, si potrà vincere una delle case del Chapo. La Lotteria nazionale ha inserito l’abitazione tra i premi in palio il 15 settembre, il Giorno dell’Indipendenza.

La vita de El Chapo è stata scandita delle violenze senza fine messa in campo durante la guerra contro i cartelli drogai. La leggenda nera entrata nell’immaginario collettivo anche con il contributo dell’omonima serie tv Netflix.

La casa del Chapo si trova nel quartiere Libertad di Culiacán e vale 120mila euro All’interno ci sono alcune particolarità dall’alto valore simbolico in una residenza dove riceveva soprattutto le sue numerose amanti. In casa è presente un passaggio sotterraneo segreto che si apre sotto la vasca da bagno jacuzzi e che portava una rete sotterranea di tunnel collegati a otto abitazioni. Lui l’ha usato mentre i soldati ci misero 10 minuti per abbattere la porta d’ingresso che aveva appositamente rafforzato. Il 16 febbraio del 2014 El Chapo riuscì a fuggire proprio insieme ad un’amante. I

IL TESORO DEL CHAPO

l suo patrimonio fu stimato a 14 miliardi di dollari. Questa stima lo fece inserire da Forbes nel 2016 al 25° posto tra gli uomini più ricchi del mondo. Joaquín Guzmán riuscì a fuggire un anno dopo a evadere con la sua fuga forse più spettacolare, attraverso un tunnel di un chilometro e mezzo scavato sotto il carcere. Catturato per l’ultima volta nel 2016 e trasferito negli Stati Uniti.