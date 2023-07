Chiama il marito e gli amici decine di volte durante la partita di calcetto: condannata

PUBBLICITÀ

Una donna inglese è stata denunciata e condannata per molestie dopo aver tartassato il marito ed i suoi amici di telefonate. L’uomo era ad una partita di calcio quando la moglie ha iniziato la sua maratona di telefonate per farlo tornare a casa; non ricevendo risposta dal coniuge ha deciso di chiamare i suoi amici.

La denuncia del marito

Ha 59 anni la donna protagonista di questa storia che arriva dal Regno Unito, Joanne, questo il suo nome, è finita in tribunale per molestie al marito. L’uomo, Steve 60 anni, era ad una partita di calcio. La moglie ha così deciso di chiamarlo per convincerlo a tornare a casa, l’uomo però non ha mai risposto. Non ricevendo risposte Joanne ha deciso di chiamare gli amici, con i quali aveva litigato alcuni giorni prima.

Gli amici, a differenza del marito, pare abbiano risposto ma all’altro capo del telefono la voce di Joanne era tutt’altro che “accogliente”. La moglie ha infatti denigrato i due chiamandoli “pedofili”. Ha poi etichettato la donna come “sgualdrina”, costringendoli a lasciare il telefono staccato.

La donne pare soffrisse di problemi d’alcolismo, dopo le varie telefonate e le offese agli amici Steve ha deciso di portare la moglie in tribunale. Qui è emerso che la donna avrebbe chiamato i coniugi almeno 59 volte nell’arco di due ore. Ha inoltre ammesso di aver bevuto molto anche al momento della lite. In tribunale si è giustificata dicendo di “essere in pensiero per il suo cagnolino“. Si è dichiarata colpevole di molestie ed è stato condannata a un ordine comunitario di 12 mesi e multato per 80 sterline.