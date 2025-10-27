PUBBLICITÀ
HomeCronacaChiara muore nel sonno, il corpo ritrovato dalla mamma
CronacaCronaca nazionale

Chiara muore nel sonno, il corpo ritrovato dalla mamma

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Chiara muore nel sonno, il corpo ritrovato dalla mamma
Chiara Zardo
PUBBLICITÀ

La Procura di Treviso ha aperto un’indagine sulla morte di Chiara Zardo. La 18enne è stata trovata senza vita dalla mamma sabato mattina in casa a Pederobba. Come riporta il Gazzettino Vesuviano gli inquirenti hanno disposto l’autopsia. La salma è stata trasportata in obitorio a Montebelluna e trattenuta dall’autorità giudiziaria.

La 18enne, che non soffriva di problemi cardiaci e da poco aveva effettuato un elettrocardiogramma, è stata trovata senza vita nel suo letto da mamma Elisa, che ha provato a rianimarla invano mentre aspettava i soccorsi. Chiara era morta da almeno dieci ore. 

PUBBLICITÀ

Chi indaga punta a stabilire cosa possa aver provocato questa morte improvvisa e dolorosa. Chiara era uscita, ma aveva mal di gola e aveva assunto alcuni medicinali per alleviare il bruciore.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati