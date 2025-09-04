Choc a Castel Volturno, 38enne trovato senza vita fuori al bar

PUBBLICITÀ

Questa mattina, intorno alle 7:30, un tragico episodio ha sconvolto Castel Volturno. In Viale Alessandria, nei pressi di un bar, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 38 anni, di nazionalità nigeriana. Lo riporta Edizione Caserta.

A lanciare l’allarme è stata la sorella, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Nella zona sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte, al momento ancora avvolte dal mistero. L’identità dell’uomo non è stata resa nota.