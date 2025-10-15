PUBBLICITÀ

Era quasi mezzanotte quando i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di Cercola per una violenta lite familiare. Protagonista un 46enne già noto alle forze dell’ordine, che aveva aggredito il fratello di 44 anni colpendolo più volte con una pala.

Choc a Cercola, aggredisce il fratello con la pala e urina sui suoi vestiti

La vittima era riuscita a rifugiarsi all’interno dell’abitazione e a chiudere l’aggressore sul balcone, ma l’uomo aveva infranto il vetro della porta finestra con un pugno per cercare di rientrare.

Quando i militari sono arrivati, hanno bloccato l’aggressore con difficoltà. Davanti a loro ha continuato a urlare minacce, mentre il fratello, con il volto insanguinato, era terrorizzato. Dalla testimonianza della vittima è emerso un quadro di maltrattamenti che andava avanti da tempo: i genitori dei due, anziani e allettati, avrebbero quotidianamente assistito alle vessazioni del 46enne ai danni del fratello, “colpevole” al contrario di lui di avere un lavoro.

Tra gli episodi raccontati ci sono umiliazioni continue: l’uomo gli urinava sugli abiti e lasciava urina davanti alla porta della sua stanza ogni mattina. Il 46enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.