PUBBLICITÀ
HomeCronacaChoc a Ercolano, ventenne accoltellato più volte da un coetaneo in piazza
CronacaCronaca locale

Choc a Ercolano, ventenne accoltellato più volte da un coetaneo in piazza

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Choc a Ercolano, ventenne accoltellato più volte da un coetaneo in piazza
Choc a Ercolano, ventenne accoltellato più volte da un coetaneo in piazza
PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri di Ercolano sono intervenuti all’Ospedale del Mare per una persona ferita con armi da taglio. Poco prima un 20enne incensurato del posto era stato trasferito al pronto soccorso perché colpito con più fendenti in più punti del corpo. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane sia stato aggredito da un suo coetaneo a piazza Pugliano e per motivi ancora da chiarire. La vittima è ricoverata in osservazione con una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati