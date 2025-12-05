Choc a Giugliano, 28enne sequestrata davanti al centro commerciale e stuprata da tre uomini

PUBBLICITÀ

Una donna di 28 anni della provincia di Napoli ha denunciato di essere stata sequestrata e vittima di violenza sessuale nella tarda mattinata di mercoledì, nei pressi del Parco Commerciale Grande Sud. Secondo quanto riferito agli investigatori, la giovane sarebbe stata avvicinata da un gruppo di uomini nel parcheggio del centro commerciale e minacciata con un coltello, venendo costretta a salire su un’auto. “Ti uccidiamo se non vieni con noi“ le sarebbe stato detto. A riportare la notizia è Il Mattino.

La vittima ha raccontato di essere stata portata in una zona di campagna isolata, distante dall’area residenziale, dove avrebbe subito abusi sessuali. Nel primo pomeriggio, gli aggressori l’avrebbero ricondotta nel parcheggio del centro commerciale, dove la donna è stata ritrovata in stato di shock. Successivamente, accompagnata da persone a lei vicine, si è recata in ospedale, dove è stata attivata la procedura prevista dal “codice rosso”.

Le indagini sono affidate al Commissariato di Giugliano, che sta acquisendo e analizzando le immagini della videosorveglianza presente nell’area per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.