Choc a Nola, bimba di un anno ricoverata dopo aver ingerito hashish

Ieri sera poco prima della mezzanotte a Nola i carabinieri sono intervenuti nel locale ospedale su segnalazione del personale sanitario.

Poco prima era stata ricoverata una bimba di un anno per aver ingerito una modica quantità di hashish. Dagli accertamenti dei militari è emersa la responsabilità in danno del padre della piccola. L’uomo, 26enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Assistenti sociali informati. La bambina non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata per i controlli di rito.