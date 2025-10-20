Choc alla stazione di Nola, baby gang massacra clochard a calci e bastonate

PUBBLICITÀ

Notte di terrore nei pressi della stazione ferroviaria di Nola. Sabato sera, intorno alle 23, un gruppo di almeno cinque giovani ha aggredito con inaudita ferocia un uomo privo di documenti, probabilmente di origine nordafricana e senza fissa dimora.

Calci, pugni e bastoni: una violenza cieca e gratuita che ha lasciato la vittima riversa sul marciapiede, con il volto tumefatto e una lesione polmonare che ne ha compromesso la respirazione.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’aggressione potrebbe essere stata motivata da un rigurgito di odio razziale, un’ipotesi che emerge dalle testimonianze raccolte e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

“Colpevole solo di esistere ai margini”, come ha commentato amaramente un volontario della Caritas locale, che conosceva la vittima di vista per le distribuzioni serali di cibo. Le urla strazianti della vittima hanno perforato il silenzio della notte, attirando l’attenzione di un sorvegliante di un cantiere edile adiacente alla stazione.

“Ho visto cinque ombre che lo stavano calpestando come un sacco dell’immondizia”, ha raccontato ancora l’uomo ai poliziotti. Il suo intervento tempestivo ha messo in fuga gli aggressori, descritti come ragazzi tra i 16 e i 20 anni, con uno solo forse maggiorenne.

Immediatamente, il sorvegliante ha chiamato il 118: l’ambulanza è arrivata in pochi minuti, trasportando il ferito d’urgenza all’ospedale di Nola. Le condizioni dell’uomo, stimato intorno ai 40-45 anni, rimangono gravi. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, soffre di multiple contusioni al volto, fratture nasali e una contusione polmonare che ha richiesto ossigenoterapia.

La vittima, ancora non identificata formalmente per mancanza di documenti, è stata descritta dai medici come “un corpo martoriato dalla strada, ma con una tempra che lo ha tenuto in vita”.

Le indagini puntano ora a ricostruire il suo percorso: si ipotizza che fosse un migrante irregolare, in Italia da tempo, che bazzicava la stazione per trovare riparo o un pasto caldo. La caccia al branco: telecamere e testimonianze al vaglio. Gli agenti del commissariato di Nola, guidati dal vicequestore aggiunto Maria Grazia Esposito, sono al lavoro senza sosta. Le telecamere della stazione e di un esercizio commerciale vicino hanno catturato frammenti dell’aggressione: volti sfocati, ma movimenti riconoscibili che potrebbero inchiodare i responsabili.

Il gruppo, secondo le prime descrizioni, era “ben organizzato, come in una spedizione punitiva”, e uno dei ragazzi portava un cappuccio con il logo di una squadra di calcio locale, un indizio che potrebbe accelerare le identificazioni. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Nola, privilegia l’ipotesi dell’odio razziale: la vittima sarebbe stata apostrofata con insulti xenofobi prima dell’assalto.