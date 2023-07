Choc in Campania, padre e figlio trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

PUBBLICITÀ

I cadaveri di un uomo e di suo figlio sono stati trovati nel tardo pomeriggio di ieri nel Beneventano, entrambi con lesioni d’arma da fuoco: l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Il fatto è avvenuto a San Marco dei Cavoti, dove i corpi senza vita di un uomo di 73 anni e del figlio di 39 sono stati rinvenuti in contrada Catapano, poco distante dal cimitero comunale.

Il figlio – colpito al torace – è stato trovato riverso davanti ad un capannone, il padre – con un colpo alla testa – a terra all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire dinamica e movente.

Col trascorrere delle ore, tuttavia, si consolida l’ipotesi che si tratti di un omicidio suicidio. A sparare al figlio Alessandro, un operaio nel settore eolico, sarebbe stato il padre, Franco De Corso, un ex camionista da poco in pensione.

“La comunità è sotto choc”, ha commentato il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino. “Parliamo di una famiglia tranquilla, di lavoratori. Il padre aveva lasciato il lavoro da poco per andare in pensione. Davvero non c’era alcun segnale che lasciasse presagire quanto accaduto”.