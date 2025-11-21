Poco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel circo itinerante.
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che durante lo spettacolo acrobatico, per cause in corso di accertamento, è avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti. Uno dei due stuntman è deceduto.
In arrivo anche i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di castello di Cisterna
Choc in provincia di Napoli, incidente mortale durante lo spettacolo al circo
