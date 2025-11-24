Cirielli si complimenta con Fico: “Auguri di buon lavoro, per ora non commento…”

PUBBLICITÀ

“Non ci sono elementi certi per commentare risultati in maniera seria. Mi riservo di farlo più tardi, quando si saranno delineati i dati consolidati dei candidati Presidenti e dei Partiti. L’unico dato sicuro però è che la coalizione uscente ha vinto le elezioni e che Fico sarà il nuovo Presidente della Regione. Amando la mia terra non posso che augurare di cuore al futuro Presidente Fico, buon lavoro”.

Lo ha dichiarato L’onorevole Edmondo Cirielli

Le parole di Giorgia Meloni: ““Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione.

A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono.

Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare.

Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale!.

Schifone (FdI): “L’astensionismo boccia il governatore uscente”

“Il dato che è solido e che io commetterei purtroppo è il dato dell’astensionismo. Quello è certo ed è un dato che deve far pensare nel complesso in maniera collegiale e corale la politica, perché se più di metà dei cittadini aventi diritto al voto non partecipa, è un tema sul quale dobbiamo assolutamente interrogarci. C’è una particolare disaffezione. I cittadini non si sentono rappresentati. È evidente che c’è una bocciatura del governo regionale uscente”. Lo dice Marta Schifone, deputato di FdI, commentando con i giornalisti nella sede del comitato del candidato di centrodestra, Edmondo Cirielli, i primi exit poll delle elezioni regionali in Campania.

“Aspettiamo risultati consolidati e solidi e quindi li attendiamo più avanti, essendo particolarmente confidenti nelle liste e nel risultato del candidato governatore”, aggiunge.

Ronghi (Sud Protagonista): “Buon risultato per il centrodestra, lanciamo da subito la sfida per Napoli”

Arrivano, alla spicciolata, anche le prime reazioni dal centrodestra. “Il risultato elettorale ottenuto dal Vice Ministro Cirielli e dalla coalizione di centrodestra in Campania è positivo, tenuto conto che esso è il frutto di un solo mese di campagna elettorale contro l’anno intero di campagna elettorale del duo Manfredi-Fico. Ciò premesso, lanciamo da subito la sfida per le prossime elezioni comunali a Napoli”. È quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi.

“Il buon risultato ottenuto dal centrodestra si deve unicamente all’attività messa in campo da Edmondo Cirielli, al suo progetto chiaro per la Campania, che è riuscito ad aggregare tantissimi elettori e movimenti politici, a cominciare dal nostro, anche tenuto conto della debolezza dell’opposizione dello stesso centrodestra che ha caratterizzato questi ultimi dieci anni in Consiglio regionale”, continua Ronghi. “Inoltre – aggiunge il Presidente di “Sud Protagonista” – non va dimenticato che cinque anni fa, il cosiddetto ‘campo largo’ mise insieme l’82% dei consensi ed oggi, invece, supera a malapena il 50% e, quindi, ha perso molte centinaia di migliaia di voti ed alcuni di essi sono confluiti nel non voto mentre altri sono stati recuperati dal centro destra”.

“Quindi, puntiamo da subito all’appuntamento politico ed elettorale che ci sarà tra due anni che vede protagonista la città di Napoli nella quale il campo largo guidato da Manfredi ha già ampiamente dimostrato il suo fallimento, senza escludere che ci possano essere nuove elezioni regionali tenuto conto dell’estrema debolezza politico di Roberto Fico come Presidente della Regione”, sottolinea Ronghi, per il quale “occorre che, a partire dalla sfida lanciata da Cirielli con la sua lista, si costruisca il centrodestra in Campania sul modello di un’ampia coalizione, ripartendo dalle competenze dalle capacità e dal mondo civico sul territorio. Noi – conclude Ronghi – come ‘Sud Protagonista’ ci renderemo protagonisti di questo disegno”.

Rastrelli (Fdi): “Cirielli combattivo in attesa dei risultati. Fico sarà ostaggio di De Luca”

Definisce Edmondo Cirielli “combattivo, sereno e motivato” in attesa dei dati definitivi. Ma Sergio Rastrelli, segretario cittadino Fdi, pur non parlando ancora di sconfitta, parla già dei prossimi passi da compiere, come le amministrative a Napoli. E quanto a Roberto Fico dice che sarà “ostaggio di De Luca”.

“La nostra coalizione è basata, a differenza di quella degli avversari, su programmi, progetti, una vera alternativa di governo – ha detto nel comitato elettorale di Cirielli – perchéP questo segnale arrivi nitidamente ai cittadini occorre tempo, sforzi. In questo momento dobbiamo tributare un grande riconoscimento a Cirielli non solo per la sua disponibilità a porsi elemento di sintesi di questo centrodestra ma anche nelle circostanza che il suo consenso personale andrà oltre i partiti che lo sostengono. Questa è una tappa intermedia”.