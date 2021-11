Ricoverato a Napoli dopo l’agguato, si indaga sul traffico di carburanti. L’allarme è scattato ieri mattina alle ore 06:30 quando i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, allertati dal 112, sono intervenuti all’Ospedale del Mare. Poco prima Ciro Manganaro, un 54enne di Volla già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato dal 118 per ferite d’arma da fuoco.

COLPITO NELL’AGGUATO VICINO CASA

L’uomo è stato colpito da diversi colpi di cui uno al petto dopodiché è ricoverato all’ospedale di Ponticelli. Sono in corso indagini per accertare le motivazioni dell’agguato: una pista seguita riguarderebbe il traffico di carburante. Il 54enne è stato ferito con diversi colpi di pistola da un killer poco dopo l’uscita dalla sua abitazione. Dopodiché veniva trasportato all’ospedale del Mare dove versa in condizioni preoccupanti.