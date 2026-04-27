Omicidio in via Scirocco, chi era Salvatore ‘a ranf’ Cinque

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Oggi sono stati arrestati Giuseppe Bove, Salvatore Bove e Gennaro Ziccardi per l’omicidio di Salvatore Cinque. Noto nell’ambiente criminale con il soprannome “Sasà ‘a ranf”, la vittima era ritenuta appartenente al gruppo criminale della Stadera che agiva per conto del clan Contini.

Le attività d’indagine, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno ricostruito la dinamica dell’omicidio avvenuto alle 6 del mattino del 21 gennaio 2024, all’interno della casa della vittima in via dello Scirocco.

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I due Bove avrebbero sparato contro Cinque mentre Ziccardi avrebbe fatto il palo. Il commando ha esploso numerosi colpi d’arma da fuoco ferendolo in diverse parti del corpo. Nel tentativo di sfuggire alla furia dei killer, Sasà ha tentato la fuga calandosi dal balcone della cucina, ma è precipitato al suolo dove è stato nuovamente colpito alla testa da un proiettile esploso dai sicari.

Le indagini hanno permesso di inquadrare il raid come l’epilogo di contrasti relativi alla gestione delle attività illecite nella zona della Stadera tra la vittima e i componenti della famiglia Bove, alias “Polpetta”, che gestisce lo spaccio in via dello Scirocco ed è vicina al gruppo della Stadera di Poggioreale. Questa mattina la Polizia di Stato ha effettuato numerose perquisizioni domiciliari a carico di pregiudicati alla ricerca di armi e droga.