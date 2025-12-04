Il viaggio del boss Mazzarella nella roccaforte del clan Licciardi

PUBBLICITÀ

Esiste un rapporto forte tra alcuni esponenti del clan Licciardi e un membro della famiglia Mazzarella. Il retroscena è stato svelato in un dialogo, intercettato nel marzo del 2023, tra il reggente Paolo Abbatiello e Salvatore Savarese. Proprio Paoluccio avrebbe parlato col ras della Sanità dei rapporti con un esponente di spicco del cartello criminale di Napoli Centro: “Tiene un bel rapporto con noi… Lo sai che venne proprio con noi nella Masseria Cardone“, raccontando che un boss dei Mazzarella sarebbe andato personalmente nella roccaforte del clan Licciardi. Tutto ciò dimostrerebbe la caratura criminale di Abbatiello e la sua capacità diplomatica con gli altri clan di camorra.

Da Posillipo a Bagnoli, i clan satelliti dell’Alleanza di Secondigliano

L’Alleanza di Secondigliano è una galassia criminale che si espande in diverse zone della città. Infatti la terza fase dell’indagine, la DDA di Napoli ha documentato i rapporti tra il reggente Abbatiello e i clan Esposito di Bagnoli e Giannelli di Cavalleggeri.

PUBBLICITÀ

Il blitz contro l’Alleanza di Secondigliano

Lo scorso 2 dicembre i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di 19 persone, di cui 5 già detenute per altra causa, tra cui il capo clan, mentre per altre 3 sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, retta da Nicola Gratteri, nei confronti di 21 persone accusate – a vario titolo – di associazione di tipo mafioso, estorsioni, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ricettazione ed evasione, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Le indagini contro l’Alleanza di Secondigliano

Le articolate indagini sviluppate – tra il 2022 e il 2023 – dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante le attività tecniche, e coordinate dalla DDA partenopea hanno svelato i segreti della mala di Secondigliano. Dunque è stato accertato il legame tra il clan Licciardi e i gruppi appartenenti al potente cartello dell’Alleanza di Secondigliano.