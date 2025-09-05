Clan Moccia infiltrato in Toscana, 3 aziende nel mirino del Prefetto

PUBBLICITÀ

Nelle scorse settimane il Prefetto Aprea ha adottato 3 nuovi provvedimenti antimafia (due informative e una comunicazione) nei confronti di altrettante aziende operanti nel territorio provinciale, al termine di un’attività dalla quale è emerso un quadro complessivo che conferma il rischio connesso alla permeabilità del tessuto economico provinciale nei confronti di infiltrazioni della criminalità organizzata.

I provvedimenti in questione sono stati adottati all’esito di un’approfondita istruttoria svolta dalla Prefettura di Massa Carrara, che ha tratto spunto anche da una dedicata attività di indagine condotta, con riflessi a livello nazionale, dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Napoli.

Clan Moccia infiltrato in Toscana, le parole del Prefetto

In particolare, sono stati individuati elementi significativi della presenza del clan Moccia in attività tipizzate dal vigente codice antimafia, quali scavi, nolo a caldo, nolo a freddo, servizi secondari e movimento terra, commercio all’ingrosso di materiale lapideo, nonché nel settore del trasporto conto terzi e dei rifiuti.

Al riguardo, il Prefetto Aprea ha voluto sottolineare l’importanza dello strumento della cautela antimafia, che si colloca nel sistema amministrativo come forma di massima anticipazione dell’’azione di prevenzione, comportando un giudizio prognostico circa i probabili sbocchi e condizionamenti con i quali la criminalità organizzata è in grado di incidere, anche indirettamente, sul circuito dell’economia legale del territorio.