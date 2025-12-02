Da Posillipo a Bagnoli, i clan satelliti dell’Alleanza di Secondigliano

PUBBLICITÀ

L’Alleanza di Secondigliano è una galassia criminale che si espande in diverse zone della città. Infatti la terza fase dell’indagine della DDA di Napoli documentava i rapporti tra il reggente del clan Licciardi, Paolo Abbatiello, e le fazioni criminali egemoni negli altri quartieri partenopei. Le famiglie Esposito e Giannelli a Bagnoli e i Mendozza di Posillipo sono ritenute clan satelliti della mala della Masseria Cardone.

Il blitz contro l’Alleanza di Secondigliano

Stanotte i carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di 19 persone, di cui 5 già detenute per altra causa, tra cui il capo clan, mentre altre 2 sono finite agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, retta da Nicola Gratteri, nei confronti di 21 persone accusate – a vario titolo – di associazione di tipo mafioso, estorsioni, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ricettazione ed evasione, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Alla conferenza stampa tenuta oggi in Procura hanno preso parte il procuratore Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Sergio Amato, il generale Biagio Storniolo, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, e il tenente colonnello Antonio Bagarolo, comandante del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli.

Le indagini contro l’Alleanza di Secondigliano

Le articolate indagini sviluppate – tra il 2022 e il 2023 – dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante massive attività tecniche, e coordinate dalla DDA di Napoli hanno svelato i segreti della mala napoletana. Dunque è stata documentata l’operatività del clan Licciardi e dei gruppi criminali ad esso associati, facenti parte del potente cartello dell’Alleanza di Secondigliano. Inoltre è stato delineato l’organigramma e i ruoli degli affiliati.