Poggiomarino piange Clara Pinto, la 35enne morta dopo aver dato alla luce un bambino. La giovane è deceduta ieri all’ospedale di Nola per motivi ancora da accertare. A chiarire quanto successo saranno le indagini. I familiari della donna infatti, riporta Il Fatto Vesuviano, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per fare chiarezza.

Clara Pinto aveva partorito con un cesareo, poi la gioia e le foto di rito. La spensieratezza del momento è stata però interrotta da un malore da cui i medici non sono riuscita a salvarla. La triste notizia si è immediatamente diffusa sui social dove, amici e parenti, stanno ricordando la giovane mamma.

Il ricordo social per Clara Pinto

“Clara Pinto non ho prp parole per quello che è successo … sono confuso .. ricorderò per sempre tt i bei momenti trascorsi a scuola , nel treno , le risate … e tanto altro … ora vola in alto , lontano da questo mondo crudele e che dio dia tanta tanta forza alla tua famiglia e all anima innocente che hai messo al mondo … sei sempre stata coraggiosa e temeraria, e lo hai dimostrato ancora una volta… buon viaggio clare’”, scrive Antonello.

Toccante anche il post di Giuseppe: “Anno 2021 un altro terribile luglio resterà impresso nei miei ricordi questa volta una sorella si aggiunge ai miei angeli… Una morte assurda nel giorno più bello della sua vita davi alla luce il tuo principe… Il mio abbraccio per te resterà virtuale, come l’ultima volta che ti ho sentita, inutili le parole, inutile dirti che eri unica, inutile dirti che ti volevo bene veramente amica mia, inutile dirti che resterai sempre nel mio cuore, come inutili sono i progetti e le corse che facciamo… Spero che un giorno avrò una risposta a tutto questo… Ti voglio bene Clara Pinto riposa in pace”.