Colpi d’arma da fuoco nel Napoletano, banditi sparano e poi fuggono

Ieri alle 22:10 i Carabinieri intervengono a via Pomintella per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso due colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento a Somma Vesuviana.

I controlli di domenica tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano

Perquisizioni a tappeto nel parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e nei rioni 219 di Brusciano e Marigliano. Domenica i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e del nucleo cinofili di Sarno hanno controllato i palazzoni popolari, con particolare attenzione alle aree comuni e condominiali.

In un appartamento disabitato del parco Fiordaliso rinvenuti e sequestrati 2 fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e 15 cartucce calibro 12. Con le armi anche 290 dosi di crack e 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi. Nel complesso della 219 di Brusciano, in un’area condominiale, sequestrata una pistola cal. 7.65 oggetto di furto, 10 dosi di cocaina e 103 di hashish. A Marigliano, invece, in via Pontecitra, 11 dosi di hashish. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.

Spari anche a Napoli

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella sono intervenuti in vico Pergola Sant’Antonio Abate per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Numerosi i proiettili esplosi, 3 sono finiti nel soffitto dell’abitazione di una 32enne a Barra. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.