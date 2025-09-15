Agguato a Sant’Antimo, 17enne centrato dai colpi di pistola

PUBBLICITÀ

Stanotte il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Aversa per un 17enne è stato ferito dai colpi d’arma da fuoco. Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima sarebbe stato attinto in circostanze ancora da accertare a Sant’Antimo. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della squadra mobile e del Commissariato di Frattamaggiore.

Spari contro la Smart, ferito gravemente un 22enne a Napoli

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Poco prima un 22enne napoletano era stato trasferito d’urgenza in codice rosso per intervento chirurgico perché colpito da un colpo d’arma da fuco all’addome.

