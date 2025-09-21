Colpito al volto durante la battuta di caccia, ferito 39enne a Vico Equense

Poco fa un 39enne di Vico Equense è arrivato ferito al volto nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.
I carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti sul posto. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo, mentre era impegnato nell’attività di caccia nel Comune di Vico Equense in località Monte Comune, veniva colpito improvvisamente al volto da pallini da caccia che gli provocavano escoriazioni giudicate guaribili in 10 giorni.
Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.