PUBBLICITÀ
HomeCronacaColpito al volto durante la battuta di caccia, ferito 39enne a Vico...
CronacaCronaca locale

Colpito al volto durante la battuta di caccia, ferito 39enne a Vico Equense

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Colpito al volto durante la battuta di caccia, ferito 39enne a Vico Equense
Colpito al volto durante la battuta di caccia, ferito 39enne a Vico Equense
PUBBLICITÀ

Poco fa un 39enne di Vico Equense è arrivato ferito al volto nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti sul posto. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo, mentre era impegnato nell’attività di caccia nel Comune di Vico Equense in località Monte Comune, veniva colpito improvvisamente al volto da pallini da caccia che gli provocavano escoriazioni giudicate guaribili in 10 giorni.

PUBBLICITÀ

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati