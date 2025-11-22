Colpito alla testa all’Arenaccia, Pio Salomone fermato un anno fa con droga e pistola

PUBBLICITÀ

Marco Pio Salomone, 19 anni, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale CTO di Napoli. Secondo il racconto degli amici, il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla fronte mentre si trovava in auto con loro. Il ferimento mortale sarebbe avvenuto intorno all’una e mezza nella zona dell’Arenaccia, in via Generale Francesco Pinto. Agli agenti della Squadra Mobile, gli amici hanno riferito di aver udito un boato mentre erano alla guida e di aver visto subito dopo il ragazzo accasciarsi, con una profonda ferita alla fronte.

Lo hanno portato immediatamente in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e dove, nonostante i tentativi dei sanitari, è deceduto poco dopo. Secondo gli accertamenti medici, il proiettile è entrato e uscito dalla fronte. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per fare piena luce sull’omicidio. Dai primi riscontri investigativi, il giovane risulterebbe coinvolto in attività di spaccio di droga.

I precedenti per droga

Marco Pio Salomone fu arrestato l’ultima volta nell’agosto dello scorso anno in via Michele Guadagno. In quell’occasione furono i carabinieri della Compagnia Stella a bloccarlo insieme ad altri due giovanissimi. I tre erano su uno scooter appartenente ad uno di loro e nel sottosella del mezzo i militari trovarono 39 grammi e mezzo di marijuana e una pistola calibro 7,65 pronta a sparare. Sulla pietra fredda del muretto, 8 grammi di quella che si rivelerà cocaina rosa, divisi in tre bustine. Per tali motivi i tre furono arrestati.