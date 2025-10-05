Colpito da infarto mentre faceva jogging, morto titolare del bar Santopaolo

PUBBLICITÀ

Si è spento oggi, all’ospedale di Giugliano, Giuseppe Santopaolo, 53 anni, molto conosciuto in città anche per la storica attività di famiglia, titolare di un bar in via San Rocco. L’uomo – come riportato da Terranostranews – era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo un grave malore che lo aveva colpito mentre faceva jogging a Qualiano.

Attimi di paura si erano vissuti proprio a Qualiano, quando Santopaolo era stato colpito da un improvviso arresto cardiaco durante una sessione di footing. A lanciare i soccorsi, in modo tempestivo, era stato il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che si trovava casualmente nei pressi del luogo dell’accaduto e aveva assistito in prima persona alla scena.

