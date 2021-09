Colpito dall’infarto dopo il gol del Napoli, salvato tifoso a Secondigliano. Ieri la postazione Scampia è stata allertata alle ore 19.50 circa per Codice Rosso: un uomo aveva perso conoscenza nella sua abitazione n viale dei Pianeti a Secondigliano. Mentre l’ambulanza raggiungeva il target, la centrale operativa del 118 guidava i parenti nelle manovre salvavita: il 118 è giunto sul posto in 8 minuti circa.

I sanitari proseguivano il blsd per circa 20 minuti durante i quali venivano erogati 3 shock del DAE ed infuse 4 fiale di adrenalina. Il paziente cominciava così a respirare spontaneo e polso carotideo!

” Quindi F.V. di 75 anni veniva trasportato all’ospedale Cardarelli in codice rosso VIVO!

L’ambulanza della postazione Scampia prosegue il turno di lavoro sul territorio partenopeo lasciando il paziente in pronto soccorso vigile e cosciente. Medico dott. Mariano Guida Infermiere Francesco Canó Autista Pasquale Arciello. Secondo il racconto dei familiari sembra che F.V. stesse esultando per il goal del Napoli contro la Juventus ed improvvisamente è sbattuto al suolo! La vittoria più bella è quella contro la morte!”, racconta la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate.