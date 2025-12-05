Colpo alla ‘camorra romana’, arrestato il fratello del boss Senese

PUBBLICITÀ

Colpo alla ‘camorra romana’, arrestato il fratello del boss Angelo Senese. Tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare le attività del clan Senese .

Con queste accuse, a vario titolo, sono state arrestate 14 persone appartenenti all’omonimo clan della camorra romana. Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Dda, sono emerse poi responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti nella capitale.

PUBBLICITÀ

Il legame del clan Senese con i Di Lauro

A carico del gruppo anche un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere romano su cui convergevano già gli interessi anche del clan Di Lauro. Il fatto avrebbe così “determinato la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del boss Michele, con conseguente richiesta “risarcitoria” e, informano i carabinieri, un tentativo di sequestro di persona.