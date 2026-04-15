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Un furto che ha sconvolto l’intera comunità quello che è andato in scena nella notte a Trevico, piccola cittadina in provincia di Avellino, nonché il comune più alto della Campania. Alcuni malviventi si sono introdotti nella cattedrale di Santa Maria Assunta e hanno rubato la cassaforte, contenente oggetti preziosi in oro per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi.

Colpo in cattedrale in Irpinia, ladri rubano la cassaforte con 10 kg d’oro

Il furto è andato in scena poco prima delle 3. Stando a una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbe stata una banda numerosa, composta da almeno sei elementi: i malviventi hanno fatto irruzione in chiesa, che si trova in piazza Nicola Ferrara, e sono scappati via con la cassaforte.

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L’allarme è scattato poco dopo il furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, provenienti da Ariano Irpino e da Flumeri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del furto, ancora poco chiara, per identificare i malviventi e per recuperare il bottino.

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Trevico, Nicolino Rossi, e il parroco, don Claudio Lettieri, che stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Il furto, come detto, ha sconvolto la comunità locale, composta da circa 700 abitanti.