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Colpo in cattedrale in Irpinia, ladri rubano la cassaforte con 10 kg d’oro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Colpo in cattedrale in Irpinia, ladri rubano la cassaforte con 10 kg d'oro
Colpo in cattedrale in Irpinia, ladri rubano la cassaforte con 10 kg d'oro
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Un furto che ha sconvolto l’intera comunità quello che è andato in scena nella notte a Trevico, piccola cittadina in provincia di Avellino, nonché il comune più alto della Campania. Alcuni malviventi si sono introdotti nella cattedrale di Santa Maria Assunta e hanno rubato la cassaforte, contenente oggetti preziosi in oro per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi.

Colpo in cattedrale in Irpinia, ladri rubano la cassaforte con 10 kg d’oro

Il furto è andato in scena poco prima delle 3. Stando a una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbe stata una banda numerosa, composta da almeno sei elementi: i malviventi hanno fatto irruzione in chiesa, che si trova in piazza Nicola Ferrara, e sono scappati via con la cassaforte.

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L’allarme è scattato poco dopo il furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, provenienti da Ariano Irpino e da Flumeri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del furto, ancora poco chiara, per identificare i malviventi e per recuperare il bottino.

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Trevico, Nicolino Rossi, e il parroco, don Claudio Lettieri, che stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Il furto, come detto, ha sconvolto la comunità locale, composta da circa 700 abitanti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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