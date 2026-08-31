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Una turista di 64 anni, residente a Scafati e con una storia clinica di cardiopatia, è stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava in una birreria sul lungomare di Palinuro, nel Cilento.

Colta da arresto cardiaco in birreria a Palinuro, turista salvata da infermiere e medico in vacanza

A soccorrerla, tra i tavoli del locale, sono stati un infermiere e un medico in vacanza: Gaetano Lisella, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, e il collega Lino Romano, infermiere dell’Ospedale Monaldi di Napoli e istruttore BLSD accreditato dall’Azienda e dalla Regione Campania.

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La donna si è accasciata all’improvviso, davanti agli altri clienti. Aveva già avuto un infarto in passato. Lisella e Romano hanno capito subito che non si trattava di un semplice malore e hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, compressioni toraciche in sequenza, senza attrezzature né monitor, solo le mani e l’esperienza maturata ogni giorno in corsia.

Le manovre sono proseguite fino all’arrivo dell’ambulanza. Il personale del 118 ha preso in carico la paziente e l’ha trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso.

La donna ha ripreso conoscenza dopo pochi minuti

Dopo alcuni minuti la donna ha ripreso conoscenza e i polsi sono tornati apprezzabili. Romano ha inoltre reperito un accesso venoso e i due professionisti hanno continuato a sorvegliarla fino al tempestivo arrivo del 118. Un intervento nel quale hanno avuto un ruolo determinante la preparazione professionale e la formazione nelle manovre salvavita.

BLSD significa Basic Life Support and Defibrillation: è l’insieme delle procedure di primo soccorso utilizzate per riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, avviare la rianimazione cardiopolmonare attraverso le compressioni toraciche e, quando disponibile e indicato, utilizzare il defibrillatore semiautomatico.

In situazioni di questo tipo, infatti, il tempo è un fattore decisivo: riconoscere subito l’emergenza, attivare i soccorsi e iniziare rapidamente le manovre di rianimazione può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza. La vicenda di Palinuro racconta proprio questo: quella che doveva essere una normale serata estiva si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in una situazione critica. E la presenza di due professionisti sanitari preparati, capaci di intervenire senza esitazioni, ha consentito di garantire alla donna assistenza immediata fino all’arrivo del 118.

Una storia che ricorda anche quanto sia importante diffondere sempre di più la cultura del primo soccorso e della formazione BLSD, non soltanto tra gli operatori sanitari ma, quando possibile, anche tra i cittadini.