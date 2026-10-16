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È iniziata dalla mezzanotte la protesta dei camionisti contro il caro carburante nelle arterie autostradali delle province di Caserta e Napoli. In particolare i mezzi pesanti sono in presidio nei pressi del casello di Nola sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, e di quello di Caianello, sull’A1 Milano-Napoli.

Presidi che lasciano un varco per permettere il passaggio degli altri veicoli, ma che stanno comunque creando disagi alla circolazione. Altri mezzi sono in presidio a Caserta Sud. La Polizia Stradale sta ancora monitorando la situazione.

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Scoppia la protesta dei camionisti tra A1 e A30 per il caro carburante, disagi alla circolazione

Un venerdì nero quindi per i trasporti, in particolare nella zona di Nola e Caianello. Camionisti e agricoltori, infatti, stanno bloccando gli ingressi autostradali. La protesta è contro il carovita e il costo dei carburanti.

Alle 9:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Nola da entrambe le provenienze, a causa di una manifestazione in corrispondenza della stazione. Per la stessa causa, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Nola in direzione Caserta. Sul luogo dell’evento erano presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Alle 10:30 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stata riaperta l’uscita di Nola da entrambe le provenienze, precedentemente chiusa a causa di una manifestazione in corrispondenza della stazione.

Inoltre, sono terminati gli accodamenti nel tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Nola in direzione Caserta.