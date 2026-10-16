Caos all’istituto “Striano-Giordani” di Fuorigrotta, diversi danni dopo l’occupazione

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I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Napoli Bagnoli insieme ai militari della stazione di Fuorigrotta sono intervenuti nell’istituto scolastico Striano Giordani via Caravaggio 184.

I militari sono intervenuti al termine dell’occupazione della scuola, durata alcuni giorni. Insieme alla classe docente sono stati accertati diversi danneggiamenti all’interno dell’istituto.

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Indagini in corso.

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Un motorino che sfreccia all’interno della palestra di una scuola, tra urla, cori e studenti che assistono alla scena. È quanto mostrerebbe un video diventato virale sui social, girato durante l’occupazione della succursale dell’Istituto professionale statale G. Rossini, l’alberghiero con sede centrale in via Terracina e una succursale in via di Pozzuoli, a Napoli.

Nelle immagini, diffuse anche attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, si vedrebbero alcuni giovani entrare nella palestra a bordo di uno scooter. Il mezzo, con più persone a bordo e senza casco, percorre a velocità sostenuta il pavimento gommato della struttura, recentemente rinnovata, mentre intorno si sentono grida e incitamenti. A segnalare l’episodio al parlamentare sarebbe stato un cittadino, che ha accompagnato il filmato con un messaggio di sconcerto: «Francesco, guarda come occupano la scuola oggi. Assurdo! Palestra nuova appena consegnata».

L’accaduto riaccende l’attenzione sulle condizioni in cui vengono utilizzati gli spazi scolastici durante le occupazioni. Oltre ai possibili danni a una palestra appena rinnovata, la condotta mostrata nel video avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi presenti. Ora si chiede di fare chiarezza sull’episodio e di risalire ai responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini che documenterebbero la scena.