Come i buoni pasto hanno cambiato il modo di vivere la pausa pranzo

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La pausa pranzo, per molti lavoratori, non è più solo “stacco e panino”: è diventata una parte organizzata della giornata, con abitudini che si adattano a turni, spostamenti, smart working e budget familiari. In questo cambiamento, i buoni pasto hanno avuto un ruolo concreto perché hanno reso più semplice accedere a un pasto fuori casa (o a una spesa alimentare mirata) senza dover ogni volta ricalcolare quanto si può spendere. Hanno anche contribuito a rendere più “normale” la scelta tra bar, ristoranti, gastronomie e supermercati, spingendo molti esercenti ad attrezzarsi con POS e soluzioni digitali. Capire come funzionano davvero, quali regole li governano e perché sono diventati così diffusi aiuta a leggere un pezzo di quotidianità che riguarda economia, consumi e organizzazione del lavoro.

Cosa sono i buoni pasto e perché esistono?

I buoni pasto sono uno strumento di welfare che sostituisce, in tutto o in parte, il servizio mensa: permettono al lavoratore di ottenere un “servizio sostitutivo di mensa” per un valore facciale prestabilito, spendibile presso esercizi convenzionati. La definizione e le regole generali (anche su emissione e utilizzo) si inseriscono nel quadro del decreto interministeriale n. 122/2017, che disciplina il servizio sostitutivo di mensa e chiarisce cosa si intende per buono pasto e quali soggetti possono accettarlo.

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L’idea di fondo è semplice: quando non c’è una mensa aziendale, o quando non è praticabile per tutti, si offre un beneficio spendibile per alimenti e pasti. Negli anni, questo meccanismo ha reso la pausa pranzo più flessibile e, per molte famiglie, più prevedibile dal punto di vista della spesa quotidiana.

Quali regole fiscali incidono davvero sul loro successo?

Una delle ragioni principali della diffusione dei buoni pasto è la disciplina fiscale: entro certi limiti, il loro valore non concorre a formare reddito da lavoro dipendente. Dal 1° gennaio 2026, per i buoni pasto elettronici la soglia di non imponibilità è stata innalzata fino a 10 euro al giorno, mentre per i buoni cartacei resta a 4 euro al giorno. È una modifica intervenuta sull’articolo 51 del TUIR attraverso la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Cosa significa “soglia giornaliera” nella pratica?

Vuol dire che, se il valore del buono rientra nel limite, quella quota resta fuori dall’imponibile (e quindi non viene tassata come normale retribuzione). Se invece il valore supera la soglia, in genere l’eccedenza viene trattata come imponibile secondo le regole del reddito da lavoro dipendente.

Esempio pratico: un buono elettronico da 10 euro utilizzato nei giorni lavorativi rientra nel limite di esenzione 2026; uno da importo superiore può generare una parte imponibile. Questo aspetto, pur tecnico, ha un impatto molto concreto: spiega perché molte aziende preferiscano i formati digitali e perché i valori facciali siano spesso “tarati” su soglie fiscali.

Dalla carta al digitale: come è cambiata l’esperienza quotidiana?

La trasformazione più visibile, negli ultimi anni, è stata la digitalizzazione: tessere, app e voucher dematerializzati hanno ridotto i problemi tipici del cartaceo (perdita, gestione, tempi di rendicontazione) e hanno reso i pagamenti più simili a quelli ordinari.

Per il lavoratore, questo si traduce in tre cose semplici:

spesa più rapida alla cassa, spesso con pagamento contactless o via app;

alla cassa, spesso con pagamento contactless o via app; maggiore controllo , perché saldo e movimenti sono verificabili;

, perché saldo e movimenti sono verificabili; più libertà di scelta, perché la rete dei convenzionati tende ad ampliarsi e a includere formati diversi (dalla tavola calda al supermercato, a seconda dei circuiti e delle convenzioni previste dal quadro normativo).

Per gli esercenti, il digitale può ridurre alcune complessità operative, anche se resta centrale il tema dei costi di accettazione e delle commissioni, che negli ultimi tempi è stato molto discusso.

Pausa pranzo “nuova”: meno rituale fisso, più soluzioni su misura

La pausa pranzo non è uguale per tutti: c’è chi lavora su turni, chi si sposta, chi resta in ufficio, chi alterna casa e coworking. I buoni pasto hanno reso più semplice costruire una routine su misura senza rinunciare a un minimo di equilibrio economico.

Un dato interessante, ripreso in un’analisi di FIPE basata su dati Istat sugli stili di vita (riferiti al 2024), è l’ampiezza del fenomeno del pranzo fuori casa: si parla di circa 10 milioni di lavoratori che pranzano fuori casa o sul posto di lavoro con soluzioni diverse, con una crescita nell’arco di dieci anni e una riduzione della quota di chi pranza a casa.

Questo quadro aiuta a capire perché, per tanti, il “pasto di mezzogiorno” sia diventato un tema economico (quanto costa), logistico (dove lo faccio) e di benessere (cosa scelgo) più che una semplice abitudine.

Perché questo ha cambiato i consumi?

Quando i buoni pasto sono spendibili anche nella spesa alimentare, molte persone li usano per:

integrare il budget settimanale con prodotti pronti o freschi

settimanale con prodotti pronti o freschi organizzare pranzi “misti” con una parte preparata in casa e una acquistata pronta

evitare sprechi, comprando porzioni e ingredienti più mirati

Per i piccoli esercizi, l’accettazione dei buoni può significare intercettare clientela in orari “di punta”, ma pone anche l’esigenza di regole sostenibili sulle commissioni e sui tempi di rimborso: è uno dei temi più dibattuti del settore, con interventi e prese di posizione negli ultimi anni.

Il welfare che si allarga: quando il pranzo incontra altri bisogni quotidiani

Un altro cambiamento culturale è che il buono pasto ha “aperto la strada” a una logica più ampia di welfare: la pausa pranzo resta centrale, ma molte aziende affiancano strumenti diversi per sostenere spese ricorrenti legate alla vita quotidiana, come la gestione familiare, il benessere personale, la formazione e altri servizi utili ai dipendenti.

In questo contesto rientrano anche soluzioni dedicate pensate per ampliare il supporto offerto dall’azienda. Welfare Pellegrini, realtà del Gruppo Pellegrini attiva nelle soluzioni di welfare per aziende e voucher per imprese e dipendenti, propone strumenti flessibili che aiutano le organizzazioni a costruire piani più vicini alle esigenze reali delle persone.

L’aspetto interessante, qui, non è “sostituire” il buono pasto, ma riconoscere che la pausa pranzo può diventare parte di un sistema più ampio di attenzione al dipendente. Il welfare aziendale, infatti, risponde sempre più spesso a bisogni concreti e ricorrenti, contribuendo a migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita quotidiana.