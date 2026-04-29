“Complimenti per le Mercedes”, le consegne di cocaina al Rione Traiano

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Antonio Moccia e il milanese Demis Ravezzani sarebbero stati dei narcos apprezzati dalla mala del Rione Traiano per aver offerto una sorta di customer care. I due capi legati al clan Russo si sarebbero affidati al 46enne nolano Attilio Scala per i passaggi di mano della droga, proveniente dall’hinterland milanese: si tratta di fare da intermediari per l’acquisto e la consegna ricevendo in cambio una percentuale. Il 23 settembre 2024, una cimice piazzata sulla Skoda del corriere avrebbe permesso alla Procura di Napoli di ricostruire un viaggio da Palma Campania verso il quartiere napoletano.

Alle ore 14:54 l’auto si sarebbe fermata all’interno del Rione Traiano, così la cimice ha registrato gli scatti metallici e il fruscio di buste di plastica, mentre una persona dice a Scala che il loro referente non è ancora arrivato e gli chiede se “sono tutte Mercedes”. Tre minuti dopo, il corriere avrebbe avvisato con un vocale lo scarico della merce a Ravezzani che si sarebbe complimentato per la velocità.

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Scala avrebbe chiesto conferma a Moccia sul loro incontro a Napoli per poi ricevere rassicurazioni: “Eh, già sto qua”. Dopodiché il 46enne avrebbe inviato un vocale a Ravezzani: “Va bene, va bene, senti, un’altra cosa… ci hanno fatto i complimenti per le Mercedes”, il suo capo milanese avrebbe così risposto: “Frà, tranquillo, grazie… sì, sì, sì, sono rimasti contenti, mi fa piacere, va bene!!… veramente… paura, paura, paura!! fratè, ma che sai che mi tocca fare qua!!! poi in lingua straniera, fratè… mannaggia!! mannaggia a me”.

L’altra consegna

Il 5 novembre seguente, Scala avrebbe nascosto altri 30 kg di droga nella sua Dacia Duster rimanendo in costante contatto telefonico con i due capi. Il corriere nolano sarebbe partito da Milano per consegnare il carico a una 57enne di Cercola in un distributore di carburanti situato all’uscita del casello autostradale di Palma Campania, per poi tornare subito al Rione Traiano per scaricare la parte restante della cocaina.