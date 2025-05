Comuni in odore di camorra, il ministro Piantedosi vuole evitare lo scioglimento con una nuova proposta

PUBBLICITÀ

“Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare.

Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilità di creare un terzo genere tra scioglimento e non scioglimento, utilizzando ovviamente le prefetture, magari mediante formule di affiancamento ai sindaci”. La proposta arriva dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo l’aumento di commissioni d’accesso e comuni sciolti per camorra. Una proposta che non è piaciuta a tutti visto che sarebbe una sorta di commissariamento della politica di fatto. E non solo, anche un ulteriore aggravio economico per le casse dello Stato. Ricordiamo che tra i comuni attenzionati c’è anche Giugliano dove oggi terminano le elezioni, fortunatamente condizionate da inchieste, scandali, clima di sfiducia e commissione d’accesso. Al voto andrà la metà degli aventi diritto.

