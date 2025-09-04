Concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta, i prezzi degli hotel schizzano alle stelle

PUBBLICITÀ

Musica, emozioni e festa in un’intera città. Venerdì 5 settembre e sabato 6 settembre la Reggia di Caserta ospiterà, infatti, la seconda tappa de La Notte di Certe Notti, il tanto atteso show-event con cui Ligabue celebra tre decenni dell’album che ormai ha fatto la storia della musica italiana: Buon Compleanno Elvis. Ma, insieme al grande entusiasmo che imperversa per le strade della città, pare che la richiesta di alloggi in città nella formula di alberghi e B&B sia schizzata alle stelle.

Prezzi folli: record di 1.072 per una singola

Numerosi fan, infatti – si stima che l’evento richiamerà oltre 35mila spettatori – devono fare i conti con prezzi totalmente fuori da ogni logica, anche per una sola notte e una sola persona. Le tariffe più elevate si aggirano infatti sui 1.072 euro per una singola – superando così la soglia dei 1.000 euro. Altre strutture di lusso, invece, richiedono cifre comprese tra i 900 e i 550 euro. Anche chi cerca di optare per soluzioni più accessibili non riesce a cavarsela: si trova infatti comunque a dover fare i conti con costi che si aggirano tra i 212 e i 338 euro per una sola notte.

E fuori città?

La situazione non è migliore fuori città: a pochi chilometri da Caserta, infatti, una camera singola può raggiungere i 195 euro, oppure i 144 euro in luoghi come Capua o Teverola. Per ottenere soluzioni più accessibili, è necessario dunque soggiornare nel napoletano. Tuttavia, resta la questione del ‘transfer’ verso la Reggia Borbonica.

Occorre tuttavia precisare che simili cifre sono il risultato della ormai quasi totale indisponibilità delle strutture ricettive su Booking – un’agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi, dove circa il 97% delle strutture ricettive risulta completamente prenotato. E’ per questa ragione, dunque, che le ultime camere rimaste disponibili sono concesse a prezzi folli.

Prendere parte al concerto di Ligabue: un’esperienza di lusso

Prendere parte al concerto di Ligabue, dunque, significa non soltanto godersi la musica e il divertimento, ma anche affrontare una vera e propria corsa contro i prezzi degli hotel. Tutto ciò rende così l’esperienza un lusso, anche per chi proviene da città limitrofe.

L’esperienza di un operatore del settore: “Per questa notizia è brutto fare un discorso generalizzato“

Tuttavia, è bene sottolineare come non tutti i titolari delle strutture ricettive hanno approfittato dell’occasione per alzare i prezzi. Un operatore del settore, Raffaele – gestore di un B&B locale – ha voluto condividere pubblicamente la sua esperienza diretta con la redazione di CasertaCE, spiegando: “Per questa notizia è brutto fare un discorso generalizzato. Ci sono anche B&B onesti come il mio e questa ne è la prova: quanto ha pagato un nostro cliente per la notte dopo il concerto? Questo è l’importo lordo: 60,30 €, quindi al netto sarà all’incirca 33 €, senza spese di pulizia, quindi il netto reale sarà sui 20 €.”

Si tratta di una testimonianza che merita di essere riportata, e che dimostra come vi siano persone, come Raffaele, che hanno scelto di mantenere prezzi contenuti, in linea con quelli abituali.