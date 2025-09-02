PUBBLICITÀ
Controlli nel B&B e nelle case vacanze a Ischia, oltre 50 violazioni

Controlli della Guardia di Finanza di Napoli sull’isola di Ischia su a case vacanze, bed and breakfast e affittacamere. I finanzieri della Compagnia di Ischia hanno identificato circa 200 persone in più di 60 strutture ricettive accertando, per 19 di loro, l’omessa attribuzione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), obbligatorio per tutte le strutture ricettive dal 1° gennaio 2025, e, per altre 17, l’omessa esposizione del codice all’esterno della struttura.

