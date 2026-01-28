PUBBLICITÀ
HomeCronacaRevocata la confisca del Jambo, assolto l'ex sindaco
CronacaCronaca locale

Revocata la confisca del Jambo, assolto l’ex sindaco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Revocata la confisca del Jambo, assolto l'ex proprietario
Alessandro Falco e Michele Griffo
PUBBLICITÀ

Revocata la confisca del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta, sequestrato per presunte infiltrazioni mafiose. Per la magistratura era, infatti, “la cassaforte del clan Zagaria”. La prima sezione penale della Corte di Appello di Napoli (presidente Eduardo De Gregorio) ha confermato l’assoluzione dell’ex sindaco di Trentola Ducenta, Michele Griffo.

Assolto – perché il fatto non sussiste – Ortensio Falco mentre per l’ex patron del centro commerciale, Alessandro Falco, condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione (per concorso esterno in associazione mafiosa) ma assoluzione dall’ipotesi di reato di intestazione fittizia di beni.

PUBBLICITÀ

Infine la Corte di Appello ha deciso di revocare – accogliendo le istanze degli avvocati della difesa – le confische nei confronti della Cis Meridionale srl, la società proprietaria del centro commerciale che, quindi, ritorna nella disponibilità dei proprietari.

Le assoluzioni per l’ex patron e l’ex sindaco

In primo grado l’ex patron del Jambo Alessandro Falco era stato condannato a 7 anni di reclusione (per intestazione fittizia di quote societarie); l’ex sindaco Griffo venne invece assolto (con formula piena) come l’ultimo imputato Ortensio Falco, all’epoca assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e invece oggi con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Mario Griffo, Stefano Montone, Carlo De Stavola e Alfonso Furgiuele

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati