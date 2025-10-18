Conte a DAZN: “Il gol ce lo siamo fatti da soli, dobbiamo pensare a lavorare”

PUBBLICITÀ

Torino-Napoli si è appena conclusa. Gli azzurri escono sconfitti dalla gara dell’Olimpico Grande Torino. Il gol di Simeone al 32esimo minuto vale la vittoria. Conte nella ripresa tenta di riprenderla con i cambi ma la sfortuna ed il gol annullato al Lang sul finale inchiodano il risultato sull’1 a 0.

Conte e la sua amarezza nel post gara

Il tecnico Campione d’Italia al termine del match tra Torino e Napoli, come di consueto si è presentato ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande dei tanti giornalisti presenti.

Conte debutta così: “Nel primo tempo eravamo bellini, in possesso. Abbiamo creato qualche chance per fare gol, ma ci siamo limitati. Il gol del Torino lo abbiamo confezionato noi e a loro vanno fatti i complimenti”.

Il tecnico leccese ha poi affermato: “Dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa per la crescita dei nostri ragazzi, perché giocheremo ogni tre giorni”.

“Il gol oggi ce lo siamo fatti da soli, non c’è stato uno svarione. C’è stato un rimpallo di Gilmour che ha fatto una gran partita. Siamo la prima squadra assieme all’Inter a portare palla nell’ultimo terzo di campo. Bisogna difendere anche a 50 metri di campo, questo è il prossimo step”. Conte dispiaciuto per il risultato finale. Il tecnico campione d’Italia difende i suoi ragazzi e continua a parlare di crescita dei nuovi arrivati.

Sulle assenze di McTominay e Hojlund, Conte ha affermato: “Se stavano qua è perché c’è stata l’intenzione di farli giocare. Scott però giovedì ha messo sei punti alla caviglia, dopo un contrasto. Rasmus è arrivato stanco dalle nazionali. Ha quindi avuto un affaticamento al quadricipite”.