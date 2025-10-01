Conte in conferenza: “Mi è piaciuta la prestazione di oggi, questa vittoria ci da morale”

PUBBLICITÀ

Napoli-Sporting Lisbona è giunta al termine. Antonio Conte e i suoi ragazzi trionfano seppur soffrendo contro la compagine portoghese. Il 2-1 finale porta la firma dell’asse Hojlund-De Bruyne.

Conte in conferenza stampa al termine della gara

Il tecnico leccese, come di consueto ha risposto alle domande dei tanti giornalisti presenti in conferenza stampa al termine del match tra i suoi ragazzi e i portoghesi dello Sporting Lisbona.

“Mi sono piaciute diverse cose della prestazione, da squadra che nonostante le emergenze aveva una linea difensiva e di portiere totalmente diversa dall’anno scorso. I ragazzi stanno lavorando bene con attenzione e spirito e cattiveria agonistica. Ho grande rispetto per lo Sporting, può creare problemi a chiunque”. Queste le prime dichiarazioni del tecnico leccese nell’imminente post partita.

Conte ha poi ribadito: “Abbiamo preparato la gara in un giorno e stamattina, quindi complimenti ai ragazzi perché abbiamo battuto una squadra forte. Questa vittoria ci da morale e ci da fiducia. I tifosi sono contenti di prestazione e spirito messi in campo. Per noi è la prima volta che partecipiamo alla nuova Champions League e siamo protagonisti, vogliamo divertirci”.

Il leccese è tornato sulla questione De Bruyne affermando: “Non doveva farsi perdonare nulla. Con lui abbiamo inoltre implementato una nuova soluzione togliendo Raspadori che ci permetteva di fare 4-4-2”.

Le parole di Conte sui suoi singoli

“Rispetto all’anno scorso abbiamo giocato senza Di Lorenzo, Rrahmani che hanno giocato tutte le partite. Poi senza Meret, Olivera, Spinazzola. Juan Jesus è intramontabile è immortale e teniamocelo stretto. Gutierrez si sta inserendo bene. Neres mi da l’alternativa a Politano, può giocare anche a sinistra. Lang invece sta digerendo il salto nel campionato italiano dall’olandese”. Cosi il tecnico ex Juventus, che ci ha tenuto a spendere una parola per i suoi uomini. In conclusione per lui, delle considerazioni su Hojliund e Lukaku. A tal proposito, Conte ha detto: “Rasmus ha 22 anni con potenzialità alte e se vuole può fare tanto. Noi abbiamo perso Lukaku che è stato un pilastro dello scudetto, Voglio approfittarne per dire che ci siamo sentiti e gli faccio le mie condoglianze per la morte del papà”.