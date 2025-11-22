Conte a DAZN: “Oggi grande spirito, i ragazzi sono stati bravi”

PUBBLICITÀ

Napoli-Atalanta è giunta al termine. Gli azzurri trionfano grazie ad un importantissimo 3 a 1, con doppietta di Neres e gol di Lang. Per i bergamaschi inutile la rete nella ripresa di Scamacca che prova a riaprire il match in tutti i modi. Antonio Conte festeggia così il ritorno alla vittoria e la momentanea vetta della classifica con 25 punti.

Le dichiarazioni di Conte nel post gara

Il tecnico azzurro, come di consueto, nel post gara, si è concesso alle numerose domande che gli sono state poste dagli addetti ai lavori. Conte, ai microfoni di DAZN ha affermato: “C’era un energia positiva oggi, nello stadio. Coinvolgo tutto lo stadio che era da tempo che noi non avvertivamo tutta questa elettricità. L’ambiente oggi era caldo e vuoi o non vuoi quando è così, l’ambiente trascina”

PUBBLICITÀ

“I ragazzi sono stati bravi, contro una squadra di livello alto, con grande intensità. Nella ripresa il gol preso ci ha messo ansia, ma va bene così a volte la sofferenza fa bene e serve”. Continua così il tecnico leccese sull’analisi della gara giocata dai suoi.

“Non c’era bisogno di riprendere la squadra. La squadra sta con me stava con me e starà sempre con me. Hanno di fronte una persona che non ha maschere, si espone una cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Loro sanno benissimo che niente e nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Dopo Bologna mi sono assunto le responsabilità che dovevo. Stiamo facendo di necessità virtù in un momento di difficoltà con gli infortuni. Oggi avevamo solo due centrocampisti ed abbiamo cambiato sistema di gioco. Ora dobbiamo giocare ogni tre giorni e questa è la problematica seria”. Conte senza girarci attorno afferma spegne a gran voce le voci sulle polemiche nate post Bologna.

Infine una battuta su Lukaku, che sta rientrando a passi da gigante. A tal proposito Conte ha detto: “Romelu ha iniziato ad allenarsi ma a parte. Va monitorato. Il fatto che è rientrato in gruppo è molto importante. Assieme ad Anguissa sono positivi e danno una mano al gruppo”.