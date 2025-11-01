Conte a DAZN: “Ottima prestazione, ho avuto le risposte giuste dai subentrati”

PUBBLICITÀ

Napoli-Como è giunta al termine. I ragazzi di Conte non vanno oltre lo 0-0 contro i ragazzi di Cesc Fabregas al Maradona. La gara è stata poco emozionante, poche le occasioni pericolose da ambedue i lati e uno strepitoso Milinkovic-Savic che para l’ennesimo rigore.

Conte porta il primo pareggio del suo campionato, staccando momentaneamente la Roma impegnata domani sera nel big match contro il Milan a San Siro.

Conte a caldo sulla partita

Come di consueto, il tecnico leccese nel post gara si è concesso alle numerose domande postegli dagli addetti ai lavori. Conte, ai microfoni di DAZN, ha commentato così la gara: “Partita giocata a livello molto alti ed intensi. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più rispetto a loro. Il Como sta facendo grandi cose, e complimenti a loro. Noi ci siamo dovuti inventare Elmas play e anche Gutierrez è entrato molto bene. I subentrati mi danno fiducia ed allungano la rosa”.

“Mi porto un’ottima prestazione, sono contento ed ho avuto le risposte giuste da uomini veri nonostante le difficoltà”. Continua così il tecnico leccese sulla prestazione disputata dai suoi ragazzi.

Conte afferma: “Milinkovic non ha fatto parate, a parte il rigore. Il risultato mi sembra giusto per quanto visto in campo”.

Alla domanda postagli sul rientro di Lukaku, rivisto in tribuna ad assistere al match dei suoi compagni, Conte ha dichiarato: “Lui è un ragazzo serio, siamo contenti di averlo rivisto e saremo più contenti quando potremmo rivederlo in campo. Speriamo che al più presto possa respirare nuovamente l’area dello spogliatoio, il suo rientro non dipenderà solamente da noi”.