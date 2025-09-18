Conte: “Non giudico l’arbitraggio, bravi a rimanere in partita”

Manchester City-Napoli è giunta al termine. Gli azzurri sono partiti con coraggio ma l’espulsione di Di Lorenzo ha tagliato le gambe al gruppo squadra. Dopo un primo tempo in cui si è provato a contenere gli attacchi del City, questi ultimi si impongono per 2-0 dominando in largo il secondo tempo.
Conte amareggiato a fine gara, dovrà recuperare le forze in vista del match di campionato in programma lunedì sera contro il Pisa al Maradona.
Le parole di Conte al termine di Man City-Napoli
Il tecnico azzurro in conferenza stampa ha dichiarato: “Da quello che ho visto nei primi 20 minuti di gioco, e del resto ne usciamo più forti e fortificati. Eravamo venuti per giocarci la partita e la sensazione che avevo era che in fase di possesso potevamo fare male al City. Lo scorso anno non abbiamo mai subito espulsioni, e stasera invece la partita è cambiata totalmente per via di ciò. Prendo l’aspetto positivo di quello che ho visto nei restanti 70 minuti in cui abbiamo giocato con grande abnegazione e determinazione”. Conte ha poi ribadito: “Abbiamo preso gol pressando alti su un fallo laterale, dobbiamo essere più attenti nel capire che la partita era cambiata”.
Il tecnico leccese sull’arbitraggio afferma: “Non ho rivisto l’azione dell’espulsione. Non voglio soffermarmi su determinati episodi che hanno condizionato la gara. Oggi porto con me una squadra che è venuta con grande coscienza, maturità e voglia di giocarsi la partita. Facciamo tesoro di ciò, dispiace ma giudico anche l’attenzione e la voglia di stare sul pezzo anche con un uomo in meno. C’erano le condizioni per fare una brutta figura, invece andiamo a casa con un 2-0 senza farci umiliare. Non meritavamo un’onta così e l’abbiamo evitata”. Conclude così Antonio Conte la sua conferenza stampa post gara.