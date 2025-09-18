Conte: “Non giudico l’arbitraggio, bravi a rimanere in partita”

PUBBLICITÀ

Manchester City-Napoli è giunta al termine. Gli azzurri sono partiti con coraggio ma l’espulsione di Di Lorenzo ha tagliato le gambe al gruppo squadra. Dopo un primo tempo in cui si è provato a contenere gli attacchi del City, questi ultimi si impongono per 2-0 dominando in largo il secondo tempo.

Conte amareggiato a fine gara, dovrà recuperare le forze in vista del match di campionato in programma lunedì sera contro il Pisa al Maradona.

PUBBLICITÀ

Le parole di Conte al termine di Man City-Napoli

Il tecnico azzurro in conferenza stampa ha dichiarato: “Da quello che ho visto nei primi 20 minuti di gioco, e del resto ne usciamo più forti e fortificati. Eravamo venuti per giocarci la partita e la sensazione che avevo era che in fase di possesso potevamo fare male al City. Lo scorso anno non abbiamo mai subito espulsioni, e stasera invece la partita è cambiata totalmente per via di ciò. Prendo l’aspetto positivo di quello che ho visto nei restanti 70 minuti in cui abbiamo giocato con grande abnegazione e determinazione”. Conte ha poi ribadito: “Abbiamo preso gol pressando alti su un fallo laterale, dobbiamo essere più attenti nel capire che la partita era cambiata”.

Il tecnico leccese sull’arbitraggio afferma: “Non ho rivisto l’azione dell’espulsione. Non voglio soffermarmi su determinati episodi che hanno condizionato la gara. Oggi porto con me una squadra che è venuta con grande coscienza, maturità e voglia di giocarsi la partita. Facciamo tesoro di ciò, dispiace ma giudico anche l’attenzione e la voglia di stare sul pezzo anche con un uomo in meno. C’erano le condizioni per fare una brutta figura, invece andiamo a casa con un 2-0 senza farci umiliare. Non meritavamo un’onta così e l’abbiamo evitata”. Conclude così Antonio Conte la sua conferenza stampa post gara.