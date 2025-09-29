Conte non le manda a dire a De Bruyne: “Ha preso la persona sbagliata..”

PUBBLICITÀ

Il Napoli esce sconfitto da San Siro. I ragazzi di Antonio Conte concludono così una striscia di imbattibilità che durava da ben 16 gare e risalente al match contro il Como del 23 febbraio scorso. Tra i più nervosi in casa partenopea spicca sicuramente Kevin De Bruyne, sostituito ancora una volta dal tecnico leccese.

De Bruyne-Conte: un mese difficile tra malumori e sostituzioni poco gradite

Il fuoriclasse belga, nel match di Milano è stato richiamato dalla panchina ancora una volta. Ciò era già accaduto a Manchester nella prima di Champions League, ma in quell’occasione egli parve capire il motivo di tale scelta. Col Milan però, si era fin lì reso protagonista grazie alla rete della speranza per gli azzurri. La sua uscita dal campo al 72esimo minuto di gioco stavolta ha fatto discutere. Il ragazzo infatti, inquadrato dalle telecamere era visibilmente nervoso e pare abbia evitato di salutare il tecnico leccese. A far discutere inoltre vi sono dei video pubblicati sul web in cui De Bruyne a fine gara passando in mixed zone snobba i vari tifosi presenti e corre verso l’uscita a testa bassa.

PUBBLICITÀ

Conte in conferenza stampa prova a placare gli animi

“Ho cercato di inserire giocatori freschi, adatti per l’uno contro uno e credo siano stati dei cambi giusti”. Cosi Conte in conferenza stampa. Il pugliese ha poi aggiunto: “De Bruyne arrabbiato per il cambio? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, perchè se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata”. Conte senza troppi giri di parole dichiara apertamente che non c’è nessun caso De Bruyne in casa Napoli. Per il tecnico leccese è più importante il gruppo squadra che il singolo calciatore. L’uscita di calciatori chiave quali De Bruyne e McTominay fa sicuramente rumore, dal momento in cui la partita poteva ancora essere ripresa. Nelle prossime ore sarà fondamentale resettare e recuperare in fretta le energie in vista del delicatissimo match in programma al Maradona contro lo Sporting Lisbona.