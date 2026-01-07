Conte può sorridere: Anguissa può tornare nella prossima gara in Champions

PUBBLICITÀ

Zambo Anguissa sta per tornare. Come riportato da più fonti, il rientro in campo del centrocampista camerunense è ormai imminente.

Anguissa: la colonna azzurra sta rientrando

Come riportato da Sky Sport e da Il Mattino, il centrocampista azzurro è in via di guarigione. La data certa del suo possibile rientro è ancora improbabile da pronosticare, ma da quel che filtra, a metà gennaio, o giù di lì, Conte ritroverà Anguissa nelle sue rotazioni. La gara da cerchiare in rosso è quella contro il Copenaghen, in Champions League, del prossimo 20 gennaio. Se Anguissa non dovesse farcela per quel match assai importante dal punto di vista del risultato, si proverà a farlo rientrare nella gara successiva, quella in programma il prossimo 25 gennaio contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Quel che è certo è che a breve Conte ritroverà uno dei suoi uomini chiave. La coperta ad oggi è corta, e spesso McTominay e Lobotka sono costretti agli straordinari. Col rientro dell’africano, al quale potrebbe aggiungersi da lì a poco quello di Gilmour, le soluzioni per il tecnico leccese diventerebbero più ampie.

Il mercato di gennaio non da garanzie agli azzurri

La rosa è ridotta all’osso, con particolare attenzione al reparto di centrocampo. La finestra di calciomercato invernale potrebbe essere un’opportunità da poter cogliere per i partenopei. Le assenze da già oltre due mesi di Anguissa, Gilmour e soprattutto De Bruyne hanno permesso a Conte di cambiare modulo, optando per un centrocampo a 2. In alcune gare si è messo in evidenza il buon Vergara, giovane azzurro classe 2003, fornendo tra l’altro delle prestazioni abbastanza convincenti.

Il sogno del mercato azzurro è da sempre Kobbie Mainoo, centrocampista inglese del Manchester United. Ad oggi però è tutto abbastanza complicato, sia a causa del mercato a saldo zero imposto al Napoli, e non di meno per il cambio di guida tecnica ai Red Devils.

Il rientro imminente di Anguissa sarà di fondamentale importanza per il Napoli, in un periodo cruciale per gli azzurri, impegnati su più fronti, nel quale sarà necessario il contributo da parte di tutto il gruppo squadra.