Conte può sorridere: due big convocati per la trasferta di Lecce

Il Napoli può sorridere in vista della trasferta di Lecce in programma martedì alle 18.30. Mister Conte recupera infatti due calciatori fondamentali per il suo sistema di gioco: Hojlund e Rrahmani.

La sfida con il Lecce

Dopo la vittoria per 3-1 ai danni dell’Inter, gli azzurri sono a confermarsi al primo posto in classifica contro il Lecce. La squadra pugliese si trova attualmente al sedicesimo posto, a margine della zona retrocessione. Sono solamente 6 infatti i punti racimolati dai giallorossi, che hanno la seconda peggior difesa con 13 gol subiti.

Riecco Hojlund e Rrahmani

Il Napoli quest’anno sta facendo molta fatica ad avere la rosa al completo. Buongiorno in primis, poi Lukaku, Rrahmani e ora De Bruyne, sono solo alcuni dei calciatori su cui il Napoli non può contare sempre. Il rigore calciato in Napoli-Inter da KDB è stato fatale per il suo bicipite femorale. La cicatrice del suo vecchio infortunio si è riaperta costringendo il belga ad un lungo stop. Al contrario però si rivedono due volti fondamentali nella scacchiera azzurra. Hojlund e Rrahmani partiranno infatti per la trasferta di Lecce e se la loro titolarità resta in dubbio, la presenza no.

L’attaccante danese sta facendo innamorare tutti i tifosi a suon di goal e dal momento in cui le prestazioni di Lucca non sono state considerate all’altezza il suo rientro diventa fondamentale. Contro l’Inter è stato addirittura Neres a guidare l’attacco. Capitolo Lukaku: l’attaccante ex Inter e Roma sembrerebbe stia recuperando in tempi record e potrebbe tornare disponibile già per dicembre.