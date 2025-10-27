PUBBLICITÀ

L’infortunio di Kevin De Bruyne sembra essere più serio del previsto. Per il belga si ipotizza una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra: e c’è il serio rischio di un intervento chirurgico, il che terrebbe De Bruyne lontano dai campi per almeno 3 mesi.

Ovviamente, c’è attesa per il comunicato ufficiale del Napoli che confermerà o smentirà quanto sta trapelando in queste ultime ore.

Infortunio De Bruyne, il Napoli può reintegrare in lista Champions un altro giocatore al posto del belga: la situazione

L’infortunio di De Bruyne porterà in dote, irrimediabilmente, il problema delle liste Champions. Con il belga lontano dai campi presumibilmente per molto, il Napoli potrà sfruttare l’assist del Comitato Esecutivo UEFA per reintegrare un nuovo calciatore in lista al suo posto (come già accaduto con Nikita Contini, che dopo la rottura del terzo metacarpo della mano destra fu sostituito in lista dal giovane Mathias Ferrante).

Il regolamento UEFA verrebbe di nuovo in soccorso, quindi, al Napoli, perché le liste possono essere modificate eccezionalmente in caso di infortunio o malattia di lunga durata di un giocatore di movimento, oppure a seguito di un trasferimento definitivo in uscita di uno o più estremi difensori, oppure in caso di infortunio o malattia di lunga durata di un portiere.

L’11 settembre scorso, infatti, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA per club maschili 2025/26 “ammettendo il rimpiazzo temporaneo di un massimo di un giocatore di movimento alle prese cori un infortunio o una malattia di lunga durata durante la fase campionato fino alla sesta giornata inclusa”. Il motivo della modifica è garantire che le liste delle squadre non siano iniquamente ridotte e che i giocatori siano salvaguardati da un eventuale carico di lavoro aggiuntivo.

Il Napoli dovrà fornire alla UEFA la necessaria documentazione medica su De Bruyne e, prima di confermare la sostituzione, la UEFA potrebbe anche richiedere ulteriori accertamenti medici sul portiere da parte di un esperto nominato dalla UEFA a spese del Napoli.

La lista A è già riempita per intero dagli azzurri, ma nel momento in cui De Bruyne sarà nuovamente idoneo a giocare, potrebbe riprendere il suo posto al posto di Mazzocchi o Marianucci, che dovrà conseguentemente essere rimosso dalla lista. Il Napoli dovrà comunicarlo alla UEFA almeno 24 ore prima della successiva partita in cui il giocatore originario è destinato a presenziare.

Nel caso del giocatore di movimento la questione liste è da rispettare, ma De Bruyne non è “club-trained” o “association-trained” non è cresciuto nel vivaio del Napoli o in un vivaio italiano, quindi Mazzocchi e Marianucci potrebbero prenderne il posto senza problemi. Insomma, lo stop del centrocampista belga in Champions League non è un problema, almeno sotto il profilo numerico.