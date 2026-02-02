Conte respira un po’, Politano e Rrahmani rientrano tra i disponibili

PUBBLICITÀ

E’ la settimana delle buone notizie in casa Napoli sul fronte infortuni. A breve i rientri di due top per il Genoa. Politano e Rrahmani sono i nomi che i tifosi napoletani stanno per rivedere in campo. Massimo Ugolini ai microfoni di SKY ha rasserenato tutti sui rientri dei calciatori in questione. “Dovrebbero rientrare Politano e Rrahmani per la trasferta di Genoa”.

Per fare chiarezza, il Napoli andrà al Marassi a sfidare la squadra allenata da De Rossi sabato 7 febbraio. Quello è il giorno cerchiato in rosso per individuare una data di recupero di due fedelissimi di Antonio Conte. Manca Amir Rrahmani a prendere in mano le redini del reparto difensivo azzurro. Buongiorno sta mettendo in fila una serie di errori che non convincono i tifosi. Discorso ancora peggiore per Beukema, il difensore ex Bologna non rientra nei piani di Antonio Conte che dice di lui “Non mi da sicurezza”.

L’allenatore salentino preferisce sempre altre soluzioni che non siano dare minutaggio a Beukema. La situazione difensiva del Napoli sembra potersi sanare solamente con il rientro dal primo minuto di Rrahmani. Discorso differente per Politano. Seppur le sue ‘sgaloppate’ sulla destra manchino a Conte e tifosi, il mondo Napoli si sta coccolando il suo nuovo gioiellino. Antonio Vergara sta incantando sul fronte offensivo, per il ‘canterano’ azzurro due gol di fila: Chelsea e Fiorentina sono state le vittime dei primi due gol in azzurro. Quando Politano rientrerà dovrà fare i conti con Vergara per una maglia da titolare sulla fascia destra, seppur con caratteristiche differenti.

I nuovi arrivi

Sul fronte offensivo, in realtà, bisognerebbe ricordare anche i due nuovi arrivi del mercato di gennaio. Giovane dal Verona e Alisson Santos dallo Sporting di Lisbona.

I due giovani (rispettivamente 2003 e 2002) arrivano per dare una mano in una situazione deprimente per colpa dei tanti infortuni. Adesso con i vari rientri, si vedrà chi avrà una maglia da titolare per questa seconda parte di stagione.